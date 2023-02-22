Общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства прошли в Промышленном районе Самары

В этом году вторым этапом благоустроят парки «Молодежный» и «Воронежские озера». Фото: администрация Самары

В Самаре стартовали общественные обсуждения дизайн-проектов территорий для благоустройства в 2024 году. Так, 21 февраля они прошли в Промышленном районе города.

В топ-20 для последующего голосования парк «Воронежские озера», парк «Молодежный» и сквер Калинина. Каждый житель может ознакомиться с проектами и высказать свое мнение. По итогам общественных обсуждений все дизайн-проекты благоустройства доработают специалисты.

— В этом году вторым этапом благоустроят парки «Молодежный» и «Воронежские озера», набравшие более 27 и 22 тысяч голосов. Важно, чтобы самарцы совместно с нами обсуждали дизайн-проекты, потому что эти парки и скверы станут местами для прогулок и отдыха, — отметил глава Промышленного района Данил Морозов.

График проведения общественных обсуждений дизайн-проектов и топ-20 размещены на сайте. Выбрать пространства, которые благоустроят в 2024 году, можно будет с 15 апреля по 31 мая.

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