Дмитрий Азаров: «Все меры поддержки, озвученные президентом, будут реализованы в регионе»

Владимир Путин в своем послании затронул много важных тем / Фото: Единая Россия

Губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Он отметил, что все меры поддержки, которые озвучил глава государства, будут реализованы в регионе. Речь идет об увеличении МРОТ, изменении размера социального налогового вычета и поддержке участников СВО.

- Были затронуты самые разные темы. Суверенитет страны, развитие регионов, опережающее развитие сфер высоких технологий и образования, социальной защиты и поддержки семей военнослужащих. Все они важны, - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что в послании президента РФ нет вещей второстепенных. Все, о чем говорил Владимир Путин, важно. Губернатор выразил уверенность, что слова главы государства нашли отклик в сердцах жителей страны.

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