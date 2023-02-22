Глава Самары поручила усилить работу по очистке дорог и крыш от снега и наследи

Главы районов по-прежнему должны координировать работы на придомовых и дворовых территориях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 22 февраля, на утреннем совещании глава Самары Елена Лапушкина поручила усилить противогололедную обработку и последующую очистку дорог, а также крыш.

— Особенно много замечаний стало появляться по очистке крыш от снега и наледи. Прошу глав районов, руководителей УК, ТСЖ, ЖСК, подрядных организаций уделять этому больше внимания, — написала мэр в своем телеграм-канале.

Главы районов по-прежнему должны координировать работы на придомовых и дворовых территориях. За прошедшую ночь автопоезд очистил ключевые городские дороги, в том числе 22 Партсъезда, Гагарина, проспект Ленина, Тухачевского.

Рано утром 22 февраля началась ручная очистка остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, лестниц. Как отмечает глава города, привычному движению мешает наледь, которая остается под снегом на проезжей части и на тротуарах.

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