Несколько бездомных собак отловили в парке «Воронежские озера» в Самаре 21 февраля 2023

Всех отловленных собак погрузили в машину и отвезли в приют / Фото: ветцентр "ФлагманВет"

Во вторник, 21 февраля 2023 года, в Самаре прошла операция по отлову бездомных собак в парке «Воронежские озера». Там обосновались около семи взрослых особей с как минимум двумя пометами щенков. Некоторые животные проявляли агрессию, поэтому местные жители попросили забрать их.

– Парк «Воронежские озера» – один из сложных адресов, откуда приходит много обращений об отлове безнадзорных собак. Мы стараемся своевременно принимать меры. Сюда мы выезжаем не в первый раз, – рассказала директор ООО «Добрые люди» Инна Тарасенко. Организация работает при поддержке ветеринарного центра «ФлагманВет».

Накануне ловцам удалось забрать из парка несколько взрослых собак и подростков. Их нашли около теплотрассы во дворах на улице Воронежской. Некоторых пришлось доставать из-под бетонных блоков, куда они забрались в попытке спрятаться. Среди тех, кого поймали специалисты, оказался и крупный кобель, который вызывал опасения у местных жителей. Недавно он напугал ребенка, который катался на лыжах в парке.

Всех отловленных собак отправили в приют. Среди них есть те, кто не проявляет агрессии, а наоборот, очень тянется к людям. Таким постараются найти хороших хозяев и новый дом. В скором времени в парке планируют провести еще несколько рейдов. Ловцы постараются поймать оставшихся щенков и их матерей.

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