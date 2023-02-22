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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 7:56

Две легковушки Lada столкнулись «лоб в лоб» в Самарской области 21 февраля

Пострадали 60-летние водитель и пассажирка одного из автомобилей
Ирина СИНЕГУБОВА
Автомобилистка нарушила правила расположения машины на проезжей части.

Автомобилистка нарушила правила расположения машины на проезжей части.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 21 февраля, в 10:00 в Автозаводском районе Тольятти произошло лобовое столкновение двух отечественных автомобилей. Два человека пострадали.

— 35-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада 111930» ехала по автодороге «Тольятти – Подстепки» в направлении ул. Строителей. ДТП произошло на 4 километре автодороги, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Автомобилистка нарушила правила расположения машины на проезжей части, в результате чего врезалась «лоб в лоб» в автомобиль «Лада 111730». За рулем последнего находился 60-летний водитель, который двигался в прямом встречном направлении.

В ДТП пострадали водитель и 60-летняя пассажирка автомобиля «Лада 111730». Их госпитализировали в медицинское учреждение где назначили амбулаторное лечение.

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