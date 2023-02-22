Один человек погиб и четыре пострадали в ДТП с грузовиком в Самарской области 21 февраля

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 21 февраля, в 07:40 в Сызранском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль попал под грузовик и превратился в груду металла.

— 29-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал по трассе М-5 «Урал» в сторону Москвы. На 878 километре автодороги он не выбрал безопасную скорость, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Из-за этого машину занесло, и оно выехало на полосу встречного движения. В это время «на встречке» двигался «Газ 3010», за рулем которого находился 34-летний водитель. Транспортные средства столкнулись.

К сожалению, 45-летний пассажир Hyundai Solaris погиб на месте ДТП. Еще четыре человека пострадали: водителя и трех пассажиров легковушки доставили в медицинское учреждение. В их числе оказались две женщины 46 лет и 34 лет, а также 29-летний мужчина.

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