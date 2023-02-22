Автомобиль «ГАЗ» сгорел после столкновения с «КамАЗом» под Самарой 22 февраля 2023 года

Грузовой автомобиль сгорел дотла на трассе в Волжском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 22 февраля 2023 года, на трассе Р-229 в Волжском районе произошло серьезное ДТП. Там столкнулись два автомобиля: «КамАЗ» и «ГАЗ». К сожалению, не обошлось без жертв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

— По предварительным данным, после столкновения автомобиль «ГАЗ» загорелся. Водитель скончался на месте ДТП, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства и детали аварии. Автомобилистов призывают быть внимательнее на дорогах — сегодня на регион обрушились сильный снег и метель, перекрыты несколько трасс.

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