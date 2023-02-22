Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном доме на ул. Ленинской в Самаре

Здание на улице Ленинской загорелось рано утром 22 февраля Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожарные завершили работу в двухэтажном доме на улице Ленинской, 272 в Самаре. Ближе к обеду им удалось полностью справиться с огнем. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

– В 11.04 пожар на улице Ленинской полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается, – информируют в ГУ МЧС по региону.

Напомним, информация о пожаре поступила на пульт 22 февраля в 3.40. Пожарные выяснили, что по адресу никто не проживает – дом был расселен. В целях безопасности из соседнего здания эвакуировали двух человек. В 5.20 пожар был локализован на площади 500 «квадратов».

На месте происшествия работают 94 человека, задействовано 25 единиц техники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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