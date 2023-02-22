Почти 3,4 тыс. человек и 310 машин борются с последствиями снегопада в Самаре 22 февраля 2023

За сутки с улиц Самары вывезли на полигоны 4 792 тонны снега Фото: администрация Самары

В Самаре усилили работы по уборке снега во дворах и на дорогах. Сегодня днем, 22 февраля 2023 года, с последствиями непогоды борются 310 спецмашин и 3 383 уборщика, включая дворников. Они расчищают проезжие части, бульвары, скверы, парки, набережную, внутриквартальные проезды, подъезды к соцобъектам и т. д. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- При уборке дорог в основном используем плужно-щеточные машины. Там, где движение многополосное, выводим автопоезда, которые состоят из 3-7 машин. Такой «караван» способен обеспечить быструю расчистку участков по всей ширине. Это, конечно, при условии, что обочины не заставлены личным транспортом, - рассказал замглавы департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.

Что касается дворов, то там в первую очередь расчищают входные группы подъездов, тротуарные дорожки, дворовые проезды, лестничные спуски. Работают и дворники, и спецтехника. К примеру, во дворах Промышленного района трудятся 548 человек и 18 машин, Ленинского — 165 человек и 10 машин. Кроме того, еще несколько бригад занимаются уборкой снега и наледи с крыш.

По данным городской администрации, за сутки на улицы Самары высыпали 443 тонны противогололедных материалов. На полигоны вывезли 4 792 тонны снега, а с начала сезона — более 186 тысяч тонн.

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