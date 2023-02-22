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НовостиОбщество22 февраля 2023 9:01

Школьников Самарской области приглашают поучаствовать в онлайн-олимпиаде по экологии

В олимпиаде представлены задания с игровыми методами
Ирина СИНЕГУБОВА
Организаторы считают, что состязание поможет воспитать в детях осознанное и экологичное мышление.

Организаторы считают, что состязание поможет воспитать в детях осознанное и экологичное мышление.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьников Самарской области приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде по экологии и окружающему миру при поддержке нацпроекта «Экология». Пройти ее можно по 27 февраля на образовательной платформе Учи.ру.

— Ребята смогут узнать, почему нельзя выбрасывать батарейки, как правильно высаживать деревья и как не допустить лесной пожар во время отдыха на природе, — рассказали в администрации Самары.

В олимпиаде представлены задания с игровыми методами. Организаторы считают, что состязание поможет воспитать в детях осознанное и экологичное мышление. В 3 из 9 заданий интегрированы темы нацпроекта «Экология». В их числе биоразнообразие, сортировка отходов и лесовосстановление.

Каждое задание расскажет школьнику об интересных фактах окружающего мира и экологии. К участию в онлайн-соревновании можно присоединиться на сайте.

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