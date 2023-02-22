Профориентационные экскурсии проводят для молодежи и студентов в Самарской области

Молодых людей знакомят с историей промышленного производства в Самарской области / Фото: Единая Россия

В Самарской области продолжаются профориентационные экскурсии для молодежи и студентов. Их проводят при поддержке партии «Единая Россия». К примеру, недавно ребята побывали в музее истории старейшего газотранспортного предприятия региона.

Молодые люди познакомились с обширной музейной экспозицией, где хранятся газеты времен Великой Отечественной войны и уникальное оборудование для подводной сварки. Также им рассказали о жизни «запасной столицы»; о запуске газопровода «Куйбышев — Бугуруслан», по которому газ поступал на оборонные предприятия, где тоже ковалась Победа; и о развитии газовой отрасли региона.

— Молодежь должна знать свою историю в лицах и фактах. Без этого невозможно строить успешное будущее, — считает депутат фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Михаил Смирнов.

Отметим, подобные экскурсии для молодежи проводят и на других крупных предприятиях Самарской области. Эти мероприятия призваны познакомить подрастающее поколение с историей промышленного производства и с многообразием специальностей.

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