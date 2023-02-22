В Самарской области в конце февраля 2023 года снизилась заболеваемость гриппом

За прошедшую неделю болезнь подхватили более 140 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области к концу февраля 2023 года стали реже болеть гриппом. Об этом можно судить из статистики, которую подготовили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– За 7 неделю в Самарской области зарегистрирован 141 случай гриппа. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости среди совокупного населения на 9,6%, – сообщают специалисты.

Отмечается, что реже стали болеть дети в возрасте 0-2 года, 7-14 лет, а также граждане в возрасте 15 лет и старше. Заболеваемость снизилась на 64,3%, 5,3% и 6,8% соответственно. При этом дети в возрасте 3-6 лет, напротив, стали болеть чаще – заболеваемость выросла на 60%.

Отметим, что за прошедшую неделю в регионе также зафиксировали 21 158 случаев ОРВИ. Превышение эпидпорога составило 51,5%. По-прежнему наблюдается циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа, аденовирусов. Помимо этого, в области впервые были выделены РС-вирусы, метапневмовирусы и бокавирусы.

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