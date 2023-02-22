В МЧС назвали районы Самарской области, где из-за снегопада перекрыли трассы 22 февраля 2023

Автомобилистов просят по возможности отказаться от дальних междугородних поездок Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В среду, 22 февраля 2023 года, в Самарской области из-за сильного снега и метели перекрыли шесть участков трасс. Проезд ограничили с 10:30 для грузовых автомобилей и маршрутных автобусов. В ГУ МЧС по региону рассказали, в каких именно районах ввели запрет на движение.

Так, перекрыт участок с 889 по 1194 км трассы М-5 «Урал». Сюда попадают Тольятти, Жигулевск, Сызранский, Ставропольский, Волжский, Красноярский, Сергиевский, Исаклинский и Камышлинский районы.

Ограничено движение по участку с 29 по 132 км трассы М-5 «Урал» (Подъезд к Оренбургу), в том числе старое направление с 93 по 129 км. Оно затронуло Волжский, Кинельский, Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы.

Закрыт участок трассы М-5 «Урал» с 0 по 12 км. Это Самара, Волжский и Красноярский районы. Нельзя проехать с 23 по 195 км дороги А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном. Это Волжский, Большеглушицкий и Большечерниговский районы.

Кроме того, из-за снегопада перекрыли с 326 по 400 км трассы Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (Подъезд к Самаре). Под ограничение попали Елховский и Красноярский районы. Запрещено движение грузовиков и автобусов с 0 по 165 км дороги Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Это Красноярский, Кинельский, Волжский, Безенчукский, Красноармейский и Пестравский районы, а также Новокуйбышевск и Чапаевск.

Ориентировочный срок действия ограничений — до 18:00 22 февраля 2023 года. Не исключено, что его продлят. По прогнозам синоптиков, метель будет бушевать в регионе и в ночь на четверг, 23 февраля.

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