Автодороги Самарской области будет убирать 321 машина спецтехники днем 22 февраля

Уборка трасс продолжается круглосуточно. Фото: администрация Самары

Из-за сильного снегопада власти усилили работу дорожных служб Самарской области. Днем 22 февраля убирать региональные и межмуниципальные автодороги будет 321 спецтехника.

— Прошедшую ночь в работе было задействовано 195 машин, израсходовано 919 тонн противогололедных материалов. Уборка трасс продолжается круглосуточно, проезд ко всем населенным пунктам области обеспечен, — отметили в региональном правительстве.

В Самаре также продолжается уборка и обработка автодорог Московского, Волжского и Красноглинского шоссе, улицы Ново-Садовой и Демократической. Ночью в городе было задействовано 135 единиц техники. А сейчас центральные магистрали очищают 79 машин.

В связи с непогодой в регионе 22 февраля объявили предупреждение о сильном снеге с ухудшением видимости до 500-1000 м, метели и снежных заносах. Жителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Сообщить о нештатной ситуации можно по телефону: +7(846) 268-41-41.

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