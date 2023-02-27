Самарцам в прямом эфире расскажут о работе управляющих компаний и их сотрудников

В понедельник, 27 февраля 2023 года, гостем радио «Комсомольская правда» в Самаре вновь станет директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев. Вместе со специалистом по контролю за уборкой мест общего пользования Александром Михайловым он в прямом эфире расскажет о работе управляющей компании и ее персонала.

Вот вопросы, которые будут освещать Леонид Пугачев и Александр Михайлов:

1. Что входит в обязанности УК? Сколько сотрудников определяется на ту или иную задачу?

2. Как набирают людей в УК? Какими качествами они должны обладать?

3. Кто самый востребованный сотрудник УК? Кого всегда не хватает?

4. Как выглядит день сотрудника УК? Как часто он ненормирован? Отличается ли будний день от работы в праздники?

5. Как происходит сотрудничество УК и городских служб, каков порядок действий? Например, как сотрудничают УК и ГИБДД, а также департамент городского хозяйства и экологии? Когда УК может их привлечь на помощь и как?

6. Могут ли УК стать инициатором законодательной инициативы?

7. Как жителям выбрать идеальную УК? На что следует обращать внимание? Какие признаки УК являются тревожными звоночками и поводом сменить ее?

8. Что делают сотрудники УК с сосульками, снегом, гололедом?

9. Какое время года самое сложное для УК и какое наименее проблемное?

Программа начнется в 12:03. Слушатели смогут задать интересующие вопросы по телефону 8 (846) 379-39-39.

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