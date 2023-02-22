Полиция ищет 16-летнего подростка, который исчез в Самарской области в начале февраля 2023 года

В поисках Кирилла К. задействованы правоохранители и волонтеры. Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Самарской области продолжаются поиски 16-летнего жителя Тольятти Кирилла К. Молодой человек бесследно исчез 1 февраля 2023 года. В 7:30 он ушел из своего дома на бульваре Татищева, 15 и до сих пор не вернулся. Его местонахождение остается неизвестным.

– Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка, отрабатывают его связи, места концентрации несовершеннолетних, – рассказал начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

Параллельно ведется осмотр заброшенных зданий, лесопарковой зоны. Полицейские уже изъяли записи с камер видеонаблюдения в тех местах, где мог быть пропавший. Инспекторы ПДН работают с семьей подростка.

Подключиться к розыску парня могут все жители региона. На вид Кириллу К. 18-19 лет, рост 180-185 см. У него среднее телосложение и короткие русые волосы. В момент исчезновения подросток был одет в черную куртку, черные спортивные штаны с зелеными надписями по бокам, черную толстовку в мелкий белый рисунок, черную шапку и ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят обращаться по телефонам дежурной части отдела полиции по Автозаводскому району: 8(8482)93-46–02, 93-46-47, 89997011407, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

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