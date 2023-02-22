Появился режим работы медучреждений Самарской области в праздничные выходные

В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период предстоящих праздничных выходных прием врачей и работа поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику. Об этом сообщили в минздраве региона.

Принимать больных с признаками вирусных инфекций продолжат фильтры. В случае появления признаков ОРВИ рекомендуется вызвать врача на дом через регистратуру своей поликлиники или по телефону горячей линии 122.

В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник продолжится выдача льготных лекарств. В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи. Служба неотложной помощи также продолжит работать в обычном режиме с 8:00 до 20:00.

При внезапных состояниях, угрожающих жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112. Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.

Так в Самаре работают круглосуточные травмпункты в больнице № 1 им. Пирогова, в больнице № 2 им. Семашко, в больнице им. Середавина, в городских больницах №7 и №10. В Новокуйбышевске – в центральной городской больнице, в Сызрани – в центральной городской и районной больнице.

В травмпункты Тольятти можно обратиться в городской поликлинике №3 и в городскую больница № 2. Подробная информация о работе всех больниц представлена на официальных сайтах учреждений.

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