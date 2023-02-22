Звонкоголосого 16-летнего подростка ищут в Самарской области

Парня не могут найти больше трех дней Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области пропал еще один 16-летний подросток. В розыск объявили юного жителя Сызрани Валерия М. Парень не выходит на связь с близкими с минувшей субботы, 18 февраля 2023 года.

- Подросток ушел из дома примерно в 21:45 18 февраля. Он до сих пор не вернулся. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают его местонахождение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы Валерия: на вид 16 лет, рост 170-175 см, среднее телосложение, худощавое лицо, карие глаза, темные короткие волосы, голос звонкий. В день исчезновения на нем были черная куртка с капюшоном, спортивные брюки, черные кроссовки с оранжевой накладкой.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении юного сызранца, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8464) 33-38-66, 112 либо 8(999)-701-02-33 (дежурный пресс-службы ГУ МВД по Самарской области).

Напомним, в регионе сейчас ищут и 16-летнего Кирилла К. из Тольятти. О нем ничего не известно уже 22 дня. Последний раз его видели 1 февраля 2023 года на бульваре Татищева.

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