В Самаре полицейские за 20 минут нашли пропавшего школьника

Правоохранители смогли найти ребенка за короткий срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции смогли найти пропавшего школьника. Ребенок ушел из дома в Красноглинском районе, потому что поссорился с мамой.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в понедельник вечером местная жительница обратилась за помощью в отделение полиции. Она рассказала, что в 20:00 из дома ушел 14-летний подросток. Самостоятельные поиски не принесли результата. Сотрудник полиции уточнил у заявительницы приметы ребенка и разослал ориентировки. Школьника смогли найти через 20 минут.

Инспекторы провели беседу с мальчиком и постарались разговором предотвратить подобные ситуации. Подросток находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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