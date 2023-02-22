В Самарскую область 23 февраля 2023 года придут сильные метели и порывистый ветер

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День защитника Отечества 23 февраля 2023 года жителей Самарской области ждет снежная погода. В регионе ожидаются сильные метели. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Днем и ночью 23 февраля местами ожидается метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров. Порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 метров в секунду, – пояснили синоптики.

Автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах: специалисты не исключают вероятность снежных заносов. В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Отметим, что 24 февраля 2023 года за окном станет гораздо спокойнее. Направление ветра изменится на юго-западное, порывы достигнут 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит -8, -13 градусов, а погода будет облачной с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.

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