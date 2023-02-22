Эксперт рассказал самарцам, как увеличение МРОТ скажется на зарплатах

Не у всех самарцев увеличатся заработные платы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителям Самарской области рассказали, как увеличение МРОТ может повлиять на зарплаты. В конце февраля предложили дополнительно проиндексировать минимальный размер оплаты труда.
По информации эксперта по трудовому праву, юриста hh.ru Татьяны Нечаевой, минимальный размер оплаты труда – является нижним порогом вознаграждения, которое жители могут получать за свою работу. Увеличение МРОТ не будет означать автоматического роста зарплат в коммерческих организациях. Изменения коснутся только тех сотрудников, чья зарплата не превышает минимальный размер оплаты.
В Самарской области средняя предлагаемая зарплата превышает 49 тысяч рублей, что на 7 336 рублей больше, чем год назад.
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