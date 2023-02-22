Эксперты собрали для самарцев подборку фильмов на выходные

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Не можете справиться с февральской хандрой? Есть простое и эффективное средство – посмотреть кино с хорошим финалом. Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС собрал для самарцев шесть добрых сериалов, которые можно успеть посмотреть в длинные выходные.

«Сама дура», 12+

Сериал — трогательная и забавная история о сестринской любви. Сестры-погодки, подростки, да еще и с прямо противоположными темпераментами — взрывоопасный коктейль. Старшая сестра Кристина — упрямая, бойкая и больше интересуется мальчиками, чем учебой. Маша — занимается музыкой и не видит с рождения, но и в обиду себя не даст. Как и все сестры, девочки ссорятся, мирятся и попадают в неприятности, но главное — они всегда готовы прийти друг другу на помощь.

«Женщина в состоянии развода», 16+

Как быть, если тебе 32, семьи нет? Звучит безрадостно, но главная героиня, Вера Никифорова, не привыкла унывать. Подумаешь, возраст — женщины после 30 только расцветают. Нет мужа? Надо просто получше поискать — не могли же разобрать всех достойных партнеров. И хоть поиски оказываются не самой простой задачей, героиня, роль которой исполнила талантливая Мария Машкова, верит, что рано или поздно обязательно встретит того самого.

«Кто-то где-то», 18+

Главная героиня Сэм возвращается в родной провинциальный городок, чтобы ухаживать за умирающей сестрой, которая спустя несколько месяцев уходит из жизни. Сэм с трудом оправляется после потери: она понимает, что не вписывается ни в одну компанию, с работой не ладится и даже любимых увлечений у неё нет. Но все меняет неожиданное предложение ее старого знакомого Джоэла. Он просит Сэм снова начать... петь. Он помнит, как она пела в школе, и голос у неё был ангельский. Репетиции в хоре все преображают, и Сэм заново открывает для себя мир и людей вокруг.

«Фрэнк из Ирландии», 16+

32-летний иждивенец — горе в семье. Именно так считают главные герои сериала. Их сын Фрэнк не собирается слезать с родительской шеи, он до сих пор не работает и даже не умеет водить машину. Фрэнка такое положение вещей полностью устраивает, но его родственников — нет. Они всеми силами пытаются заставить парня найти отдельное жилье, сдать на права и стать уже в конце концов самостоятельным. А то, к чему эти попытки приводят, заставит зрителей и плакать, и смеяться.

«Голяк», 16+

Отвязный британский комедийный сериал с чёрным юмором и искромётными диалогами. Винни живет со своими друзьями в небольшом городке Хоули. И хоть они уже взрослые 30-летние мужчины, в душе — безответственные подростки, которые жаждут легких денег и приключений. И когда кто-то из них затевает очередную авантюру, другие с радостью соглашаются. Вот только зачастую «верное дело» приводит к непредсказуемым последствиям — и это всегда динамично и весело.

«Хитрости», 18+

Дебора Вэнс, роль которой блестяще исполнила Джин Смарт, — легенда стендапа в Лас-Вегасе. Однако даже признанным звёздам необходимо время от времени освежать и программу, и аудиторию. Агент Деборы решается на смелый шаг — он хитростью сводит героиню с молодой, но весьма талантливой комедианткой Авой. Найти общий язык двум разным поколениям оказывается очень сложно, зато в их словесных спорах нередко рождаются искрометные шутки!