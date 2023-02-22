Житель Самарской области решил отомстить своей возлюбленной и выстрелил в окно ее дома

В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области 48-летний житель села Высокое сделал самодельное огнестрельное оружие для мести бывшей возлюбленной. По словам мужчины, он изготовил «стреляющую палку» под впечатлением от просмотренного фильма.

— В январе 2023 года ночью в полицию обратилась 51-летняя жительница села увидела, что в ее частном доме разбито пластиковое окно. Из стены дома сотрудники изъяли металлический фрагмент, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что бывший сожитель женщины, с которым у нее после расставания сложились плохие отношения, изготовил огнестрельное оружие и решил мстить. По словам мужчины, он выстрелил из самодельного оружия в окно своей бывшей возлюбленной, так как хотел напугать ее и проучить «за разбитое сердце».

Экспертиза показала, что самодельное огнестрельное оружие является дульнозарядным, изготовленным по типу шомпольного гладкоствольного оружия с воспламенением через затворное отверстие. В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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