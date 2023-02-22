Водитель «Гранты» погиб в ДТП с Kia и грузовиком в Самарской области 22 февраля 2023

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 22 февраля 2023 года, на 36 км дороги «Подъезд к Оренбургу от трассы М-5 «Урал» в Самарской области произошло смертельное ДТП. Примерно в 9:25 там столкнулись «Лада Гранта», Kia Picanto и грузовой автомобиль «Урал».

— Водитель «Гранты» погиб на месте до приезда медиков скорой помощи. Травмы получил пассажир. Его доставили в ближайшую больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. Проводится проверка.

Ранее стало известно о ДТП на трассе Р-229 в Волжском районе. Там столкнулись грузовая «Газель» и «КамАЗ». Первое авто сгорело дотла. Водитель не выжил.

Напомним, сегодня в Самарской области бушует непогода — сильный снег и метель. Перекрыты шесть участков федеральных трасс. Ограничение действует для грузового и маршрутного транспорта. Госавтоинспекция региона рекомендует автомобилистам воздержаться от междугородних поездок.

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