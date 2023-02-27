Для дачников и садоводов: «зеленый номер» от «Комсомолки» выйдет 28 февраля 2023

Не пропустите "зеленый номер" от "Комсомольской правды" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 28 февраля 2023 года, выйдет «зеленый номер» от «Комсомольской правды». Он будет особенно полезен для дачников, садоводов и любителей огородов.

В «зеленом номере» расскажем, что и когда сажать, как облегчить себе жизнь на грядках и как сэкономить на удобрениях. Сверимся с лунным календарем садовода, чтобы сеять и сажать исключительно в удачные дни.

Отметим, каждый читатель, который приобретет «зеленый номер» от «Комсомолки», получит подарок — семена цветов или овощей. Купить специальный выпуск газеты можно будет во всех точках продаж прессы.

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