В Самаре до конца лета 2023 года закроют перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской

Изменения коснутся и общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 00:00 26 февраля 2023 года закроют для транспорта перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской. Ограничения продлятся вплоть до 31 августа 2023 года. Информацию сообщает мэрия.

– Изменения связаны с продолжением строительства метрополитена. Просим граждан отнестись с пониманием и заранее планировать поездки, – отмечают власти Самары.

На время действия ограничений автобусы № 3, 34, 53, 80, 226, 207 будут ходить по скорректированной схеме. Изменится и маршрут трамваев № 3, 15, 20, 20к, 22. Они будут перевозить пассажиров следующим образом: в районе площади Куйбышева только по улице Галактионовской, далее – по улицам Венцека, Фрунзе, Пионерской, Чапаевской. В обратном направлении трамваи вновь пройдут по Галактионовской.

Отмечается, что движение трамваев по улице Фрунзе на участке Венцека от Чапаевской приостановят.

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

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