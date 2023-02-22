В Самаре управляющая компания игнорировала жалобы жильцов на затопленный подвал

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары местные жители рассказали о проблемах с управляющей компанией. Организация не отвечала на просьбы горожан.

По информации прокуратуры Самарской области, правоохранители провели проверку на улице Белорусской. Оказалось, в подвале жилого дома заметили подтопление, груду хлама, а также специалисты долгое время не производили откачку канализационных стоков. Жильцы обратились в компанию с просьбой решить вопрос, но коммунальщики игнорировали требования.

Сотрудники ведомства вынесли представление с требованием устранить нарушения в отношении директора компании. Акт реагирования находится на рассмотрении.

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