Московское «Динамо» успело прилететь в Самару до закрытия трасс

Динамовцам пришлось тренироваться на самарском "Металлурге" в балаклавах. Фото: ФК "Динамо"

Футбольная команда «Динамо» (Москва) успела прилететь в Самару раньше, чем регион накрыли обильные снегопады и метели. Обычно соперники прилетают к месту проведения гостевой игры накануне матча. Но динамовцы прибыли в Самару непосредственно из Турции, где проводили тренировочные сборы за 2 дня до игры, вечером 21 февраля.

Соответственно, сложностей с тем, чтобы добраться из аэропорта до отеля, команда не испытала. А утром 22 февраля была перекрыта из-за непогоды трасса М5, по которой проходит дорога из аэропорта.

В Самаре динамовцы даже успели съездить потренироваться на стадион «Металлург». Вероятно, больше времени, чем сама тренировка, заняла дорога до стадиона и обратно по 8-балльным пробкам.

Матч «Крылья Советов» - «Динамо» в рамках четвертьфинального раунда Кубка России состоится на стадионе «Солидарность Арена» 23 февраля в 16 часов.