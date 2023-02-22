Преподаватель Самарского политеха предстанет перед судом за получение взятки

Преподаватель обещал поставить положительные оценки за зачет, экзамен и курсовую работу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доцент кафедры «Автоматизированные электротехнические системы» Самарского политеха обвиняется в получении взятки. Теперь его ждет суд.

— В октябре 2022 года на первом этаже подъезда дома по улице Осипенко в Самаре преподаватель университета получил через посредника взятку от студента, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Размер переданных денег составила 8 тысяч рублей, однако это была лишь часть оговоренной суммы в 16 тысяч рублей. За денежное вознаграждение доцент должен был выставить студенту университета в экзаменационных и зачетных ведомостях положительные оценки за зачет, экзамен и курсовую работу.

Прокуратура Октябрьского района Самары уже утвердила обвинительное заключение. Далее уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

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