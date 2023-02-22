В Самаре пройдет международная матчевая встреча по боксу

В регионе пройдет еще одно спортивное мероприятие

В Самаре состоится международная матчевая встреча по боксу, на которой выступят команды из России и Республики Беларусь. Мероприятие объединит боксеров двух великих спортивных держав 5 марта 2023 года.

По информации пресс-службы правительства Самарской области, на ринг выйдут по 14 спортсменов из каждой страны. При том, Самарскую область представит сызранский спортсмен Никита Неизвестных. Ранее в областной столице проводили и другие спортивные мероприятия: Всероссийскую спартакиаду пенсионеров, Кубок России по керлингу, фестиваль чемпионов «Игры ГТО».

Губерния также славится своими легендарными боксерами – двукратным чемпионов Олегом Саитовым, чемпионами мира и Европы Василием Шишовым и Александром Алексеевым. На данный момент в регионе боксом занимаются более 9500 человек.

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