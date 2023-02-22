В Самаре несколько домов останутся без холодной воды 23 и 28 февраля 2023 года

Отключения ХВС будут кратковременными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце февраля 2023 года несколько домов Самары останутся без холодного водоснабжения. Причина – проведение ремонтно-профилактических работ. Информацию сообщили в ООО «РКС-Самара».

В 21:00 23 февраля ХВС отключат на улице Галактионовская 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100. Специалисты будут выполнять врезку трубы диаметром 100 мм. Набрать воду можно в бойлере около дома №83. Водоснабжение вернут в 9:00 24 февраля.

28 февраля ХВС не будет на улице Молодогвардейской, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Примерное время отключения – с 9:00 до 16:00. Набрать воду можно будет в бойлере около дома №46.

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