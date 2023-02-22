В Самаре усилили работу по расчистке снега

Работы продолжаются. Фото: городская администрация.

В Самаре синоптики предупредили местных жителей о снежной буре в конце февраля. Прогнозы оправдались и весь город оказался под снежной шапкой.

По информации городской администрации, на территории города усилили расчистку участков от снега. За сутки выпало 14 мм осадков, в некоторых районах продолжает идти снег. Днем на дороги, бульвары и набережную вывели 310 снегоуборочных машин и 3 383 уборщика, включая дворников. Ключевые дороги смогли расчистить.

Глава города также поставила задачу усилить противогололедную обработку и последующую очистку уличных сетей. Снегопад будет идти несколько дней. Профильные службы продолжают свою работу.

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