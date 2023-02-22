Назначены дополнительные поезда, которые свяжут Тольятти и Самару с Москвой с 21 по 26 февраля

Приобрести билеты можно во всех железнодорожных кассах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В праздничные дни февраля будут курсировать дополнительные поезда, которые свяжут Ульяновск, Саранск, Тольятти и Самару с Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

В честь Дня защитника Отечества для удовлетворения спроса назначаются дополнительные пассажирские поезда в период с 21 по 26 февраля 2023 года. В это время будет курсировать поезд №297/288 Ульяновск – Москва.

Также будут ходить поезда №251/252 Москва – Пенза, №230/229 Москва – Саранск и №192/191 Москва – Тольятти (отправлением из Москвы 23 февраля в 01:30 и прибытием в Тольятти 24 февраля в 00:20, отправлением из Тольятти 26 февраля в 7:50 и прибытием в Москву 27 февраля в 4:10).

Приобрести билеты и ознакомиться с актуальным расписанием движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД».

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