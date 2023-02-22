В Самарской области сократилось количество незавершенных объектов строительства

Количество недостроенных объектов уменьшилось в два с половиной раза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области провели очередное заседание областной межведомственной комиссии. Во время встречи обсудили сокращение объемов незавершенного строительства.

Участники комиссии тщательно анализируют каждый объект, а также детально обсуждают динамику передачи объектов, введенных в эксплуатацию. Председатель регионального правительства поручил завершить данную работу в скорейшие сроки. Также Виктор Кудряшов отметил, что за время работы комиссии – 4 года – количество недостроенных объектов удалось существенно уменьшить.

- В Самарской области полностью сформирована нормативная база для принятия решений о списании затрат на незавершенное строительство. Кроме того, по двадцати объектам, которые более пяти-семи лет стояли замороженными, - отметил глава правительства.

Помимо этого, во время заседания комиссии стало известно о завершении строительства еще двух социальных объектов. В ближайшие две недели планируют завершить проектирование достройки реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Светлячок». Кроме того, было принято решение о достройки образовательного центра в Камышле. Работы на объекте были остановлены в начале 2000-х годов.

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