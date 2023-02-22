Самару сковали 9-балльные пробки вечером 22 февраля 2023 года

В регионе снежная метель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре синоптики предупредили местных жителей и надвигающейся снежной буре. Непогода сильно повлияла на затруднения на автодорогах.

Судя по предоставленным данным, город сковали 9-балльные пробки вечером в среду, 22 февраля 2023 года. Специалисты также отмечают, что по всему региону объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем следующего дня ожидается сильный снегопад, усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, возможно ухудшение видимости.

Автолюбителям следует заранее продумывать свой маршрут и быть более аккуратными на дорогах. На трассах образуются снежные заносы.

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