В Самарской области сотрудники полиции за несколько часов смогли найти пропавшего подростка

Правоохранители смогли найти ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области сотрудники полиции смогли за несколько часов найти пропавшего подростка. Школьник ушел из дома 22 февраля 2023 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции получили заявление от родителей и опросили отца подростка. Оказалось, горожанин уже четвертые сутки ищет сына своими силами. Поиски не приносили результата, и мужчина решил обратиться за помощью. Полицейские незамедлительно ориентировали подразделения на поиск.

Подростка видели в одном из компьютерных клубов, оперативники прибыли на месте и обнаружили пропавшего. В отношении ребенка не совершали противоправных действий. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

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