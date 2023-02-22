В Самаре увеличился тариф на похороны в феврале 2023 году

Стоимость увеличилась с 1 февраля 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о росте стоимости ритуальных услуг. Цена поднялась примерно на 800 рублей.

Согласно опубликованному постановлению на сайте городской администрации, гроб, доставка и другие атрибуты теперь обойдутся самарцам в 1848 рублей. При этом, стоимость транспортировки самого умершего на место захоронения – 877 рублей. Отмечают, что дороже всего жителям может обойтись погребение – более 5000 рублей.

Новый тариф уже действует с 1 февраля 2023 года. Общая стоимость похорон превысит 7 700 рублей.

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