В Самарской области стартовали работы на первых дорожных объектах

В регионе приступили к ремонтным работам дорог
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области специалисты приступили к работам на первых объектах дорожного национального проекта. Строительство стартовало на двух мостах.
По информации пресс-службы правительства региона, работы стартовали в Кинель-Черкасском районе. Они реализуются на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». На мостах планируют выполнить полный комплекс работ по обновлению, заменить балки пролетных строений, выполнить переустройство полотна и деформационных швов, а также обновить конструкцию дорожный одежды и обустроить дренажные системы и водоотводы.
На данный момент специалисты организовали реверсивное движение по одной половине проезжей части и сняли асфальтобетонное покрытие. Всего в регионе хотят привести к нормативу 17 мостов и путепроводов.
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