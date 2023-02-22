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НовостиОбщество22 февраля 2023 14:31

В Самарской области стартовали работы на первых дорожных объектах

В регионе реализуются нацпроект
Алена ПРОВКИНА
В регионе приступили к ремонтным работам дорог

В регионе приступили к ремонтным работам дорог

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты приступили к работам на первых объектах дорожного национального проекта. Строительство стартовало на двух мостах.

По информации пресс-службы правительства региона, работы стартовали в Кинель-Черкасском районе. Они реализуются на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». На мостах планируют выполнить полный комплекс работ по обновлению, заменить балки пролетных строений, выполнить переустройство полотна и деформационных швов, а также обновить конструкцию дорожный одежды и обустроить дренажные системы и водоотводы.

На данный момент специалисты организовали реверсивное движение по одной половине проезжей части и сняли асфальтобетонное покрытие. Всего в регионе хотят привести к нормативу 17 мостов и путепроводов.

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