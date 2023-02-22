В Самаре до конца лета перекроют движение на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской

Движение общественного транспорта скорректируют
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местных жителей предупредили о временном ограничении движения на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. Данная мера будет действовать с 26 февраля до 31 августа 2023.
По сообщению городской администрации, в областной столице продолжают строительство новой станции метро «Театральная», в связи с чем вводятся ограничения на дорожных участках. Данная мера не коснется спецмашин, машин граждан, проживающих в зоне ограничения, служебного транспорта и машин с пропусками, утвержденными ГИБДД.
Помимо этого, в данной период скорректируют движение общественного транспорта. Автобусы №3, №34, №53, №80, №226, №207 и трамваи №3, №15, №20, №20к и №22 будут двигаться по другому маршруту. Подробная схема опубликована на сайте мэрии.
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