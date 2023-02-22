Футболисты «Крыльев Советов» и «Динамо» устроили перепалку в шоу фигуристки Евгении Медведевой

Футболисты обменялись комментариями перед играми. фото: скриншот шоу Евгении Медведевой

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский и вратарь «Динамо» Антон Шунин снялись в новом выпуске шоу фигуристки Евгении Медведевой «Футбольное катание». Игроки устроили шуточную перепалку.

Писарский с пиццей в руке появился в разгар интервью Медведевой и Шунина.

- Не хотел мешать. Хотите пиццу? - спросил игрок «Крыльев».

На что вратарь "Динамо" ему ответил, что лучше бы съел крылышек и добавил: «поэтому забей».

- Обязательно забью, - ответил Шунину Писарский.

Напомним, «Крылья Советов» и «Динамо» проведут три матча подряд после возобновления сезона - два в Кубке России и один в чемпионате страны. Ближайшая встреча пройдёт уже в этот четверг, 23 февраля, в Самаре в рамках четвертьфинала Кубка России. Стартовый свисток на «Солидарность Самара Арене» прозвучит в 16:00 по местному времени.

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