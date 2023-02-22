В Самаре более 10 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте «Слава защитникам Отечества»

Более 10 тысяч самарцев пришли на митинг-концерт. Фото: Юлия Рубцова

В Самаре более 10 тысяч человек приняли участие в митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» 22 февраля 2023 года. Губернатор Самарской области обратился к участникам мероприятия в поддержку СВО.

Патриотическая программа прошла на площади Куйбышева, с видеообращением к жителям обратились глава региона Дмитрий Азаров и командующий 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. Губернатор, как и обещал, накануне Дня защитника Отечества в очередной раз прибыл в зону СВО, чтобы поддержать самарских военнослужащих.

- Дорогие земляки! Я искренне благодарен вам, что в этот день вы собрались на площади Куйбышева, чтобы проявить свое единство, поддержку нашей армии. Здесь, в зоне специальной военной операции, эта поддержка крайне нужна. И бойцы ощущают, что родная земля, все жители Самарской области молятся, переживают, поддерживают от всего сердца и от всей души защитников нашего Отечества, - отметил Дмитрий Азаров.

В ходе митинг-концерта на площади выступили представители ветеранских, молодежных и общественных объединений региона. В рамках мероприятия также выступили творческие коллективы. На территории работали тематические площадки, в том числе фотовыставка и патриотические акции.

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