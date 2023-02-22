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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 17:05

В Самарской области три автомобиля столкнулись на трассе М-5 «Урал» 22 февраля

Пострадали женщина и 13-летний подросток
Алена ПРОВКИНА
Кадрами поделились очевидцы. Фото: "ЧП Самара"

Кадрами поделились очевидцы. Фото: "ЧП Самара"

В Красноярском районе Самарской области произошло серьезное дорожное происшествие на трассе М-5 «Урал». Из-за столкновения двух автомобилей и грузовика автомобилей пострадали два человека.

Авария произошла на 169 километре трассы, после села Светлый Ключ в 18:30. Две иномарки и грузовой транспорт столкнулись на дороге. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, сообщают «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На данный момент за медицинской помощью обратились женщина и 13-летний мальчик. Перекрытия трассы нет. Обстоятельства уточняются. На место прибыли спецслужбы.

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