В Самарской области три автомобиля столкнулись на трассе М-5 «Урал» 22 февраля

Кадрами поделились очевидцы. Фото: "ЧП Самара"

В Красноярском районе Самарской области произошло серьезное дорожное происшествие на трассе М-5 «Урал». Из-за столкновения двух автомобилей и грузовика автомобилей пострадали два человека.

Авария произошла на 169 километре трассы, после села Светлый Ключ в 18:30. Две иномарки и грузовой транспорт столкнулись на дороге. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, сообщают «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На данный момент за медицинской помощью обратились женщина и 13-летний мальчик. Перекрытия трассы нет. Обстоятельства уточняются. На место прибыли спецслужбы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.