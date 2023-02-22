В Самарской области сотрудников полиции наградили специальными званиями

Сотрудникам ведомства вручили новые погоды. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области накануне Дня защитника Отечества начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Геннадьевич Иванов поздравил подчиненных с присвоением специальных званий.

По данным пресс-службы ведомства, приказом министра внутренних дел страны звание – «Полковник полиции» присвоили: подполковнику полиции Кирину Андрею Владимировичу, подполковнику Айсанову Аманжолу Орнгуловичу. Подполковнику Кормазову Дмитрию Александровичу.

Сотрудникам полиции в торжественной обстановке вручили погоны и пожелали дальнейших успехов в работе и жизни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.