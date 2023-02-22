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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 18:10

В Самаре два автомобилиста вылетели в кювет из-за столкновения в Красноглинском районе

Третий автомобилист неаккуратно влетел в дерево у происшествия
Алена ПРОВКИНА
Двойное ДТП произошло 22 февраля 2023 года. Фото: "ЧП Самара"

Двойное ДТП произошло 22 февраля 2023 года. Фото: "ЧП Самара"

В Красноглинском районе Самары два легковых автомобиля вылетели в кювет. Третий автомобилист врезался в дерево рядом с происшествием.

Двойное ДТП произошло вечером в среду, 22 февраля 2023 года. Два легковых автомобиля столкнулись и вылетели в кювет. Третий автомобилист из-за неаккуратной езды врезался в дерево рядом с первым происшествием. Как оказалось, аварии не связаны между собой, об этом сообщили редакции «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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