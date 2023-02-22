В Самарской области полицейские провели антинаркотические мероприятия в школах и колледжах

Правоохранители пообщались с ребятами. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области правоохранители провели специальные антинаркотические мероприятия. Школьникам рассказали о вреде запрещенных веществ и опасности «легкого заработка».

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции предостерегли ребят от участия в незаконной деятельности. За употребление и распространение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность. Помимо этого, правоохранители встретились с педагогами колледжа, чтобы обсудить тему профилактики наркомании в подростковой среде.

Студентам также продемонстрировали видеоролик на обсуждаемую тему. Молодым людям рассказали, как не попасть под влияние злоумышленников и сообщить о преступлении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.