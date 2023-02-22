Волонтеры Самарской области впервые за 30 лет поздравили ветеранов Снежного

Волонтеры поздравили ветеранов войны.

Волонтеры партии «Единая Россия» поздравили ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны города Снежное. Пенсионеры получили поздравления впервые за 30 лет.

Одна из ветеранов, Зоя Ефимовна, подростком начала работать на артиллерийском заводе, где позже стала санитаркой. Когда началась война, ей было всего 9 лет. В течение нескольких дней в ДНР ребята вручили подарки и поздравили с 23 февраля участников Великой Отечественной войны.

- Многие ветераны просто не верили, что пришли именно к ним, смущались и переживали. За тёплыми беседами узнали о потребностях каждого: почистить снег во дворе, наколоть дров, посмотреть телефон, в котором плохо стал работать динамик, помочь записаться на приём к самарским врачам, - отмечает руководитель штаба «Молодой гвардии» региона Антон Родионов.

Самарская область продолжает помогать восстанавливать мирную жизнь в городе Снежное. На территории работают десятки добровольцев из областной столицы, в том числе медики, дорожники и строители.

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