Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области в День защитника Отечества

Глава региона отметил, что сегодняшние защитники Отечества являются щитом нашей Родины. Фото: правительство Самарской области

23 февраля 2023 года вся страна празднует День защитника Отечества. По случаю праздника губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к своим землякам. Он отметил подвиг солдат, которые сегодня сражаются на передовой, подчеркнув, что они становятся в один ряд с героями Великой Отечественной.

– Повинуясь своему долгу, сегодняшние защитники Отечества идут на передовую, самоотверженно и мужественно сражаются за то, что нам дорого и свято, как это делали наши деды и прадеды. Они – щит нашей Родины, богатыри, готовые постоять за нашу землю, за своих родных и близких, за наш общий дом – великую Россию, – обратился к землякам Дмитрий Азаров.

Губернатор также добавил, что поддержка военнослужащих и их семей сегодня очень важна. И жители региона оказывают ее ежедневно, действуя единой, сплоченной командой.

– Мы постоянно взаимодействуем с командованием и личным составом 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, другими воинскими соединениями, помогаем нашим бойцам и их семьям. Особые слова благодарности хотел бы высказать нашим добровольцам, которые оказывают помощь как военнослужащим, так и жителям Донбасса, вынужденным переселенцам, прибывшим к нам с освобожденных территорий, – подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за их доблесть, отвагу и защиту нашей страны, и поздравил своих земляков, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

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