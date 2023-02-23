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НовостиОбщество23 февраля 2023 6:44

Самарский видеоблогер показал, где появится новая школа в Крутых Ключах

Образовательное учреждение разместится на улице Школьной
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Площадка под строительство уже подготовлена

Площадка под строительство уже подготовлена

Фото: Скриншот с видео

В этом году в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре стартует строительство новой школы. Образовательное учреждение возведут на улице Школьной. На днях площадку посетил самарский видеоблогер Александр Карягин. Он показал, как выглядит участок в настоящий момент.

Судя по кадрам, территории под строительство школы уже подготовлена. Площадка расчищена и ограждена забором. Она находится рядом с жилыми домами, а это значит, что образовательное учреждение будет в шаговой доступности.

– Хорошая новость. Шведская слобода и Козелки будут очень рады школе в шаговой доступности, – отмечают в комментариях местные жители.

Напомним, новая школа будет рассчитана на 550 мест. Ее построят в рамках государственно-частного партнерства. Площадка уже передана правительству Самарской области.

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