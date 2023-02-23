Самарские волонтеры приняли участие в тренировке по кекушинкай-карате

Ребята занимались на протяжении 1,5 часов. Фото: "Единая Россия" Самарская область

В Самарской области прошла тренировка по кекушинкай-карате. Инициаторами ее проведения выступили активисты партийного проекта «Детский спорт». Участие в тренировке приняли местные волонтеры – она стала отличным подарком ко Дню защитника Отечества.

– Ребята активно помогают партпроекту «Детский спорт» в проведении спортивных соревнований и турниров в Самарской области. Специально для них организовали 1,5-часовую тренировку с ведущими инструкторами нашего региона. Разминка, базовые техники и немного эффективных приёмов - и это лишь небольшая часть тренировочного процесса, - рассказал координатор партийного проекта «Единой России» в Самарской области Роман Балтер.

Народный избранник отметил, что и сам с удовольствием принял участие в тренировке. А волонтеры признались, что остались в восторге от спортивного мероприятия.

– Для меня это был очень интересный опыт. Было интересно узнать о традициях Шинкекушинкай, попробовать себя в боевых искусствах, - рассказал волонтёр «Единой России» Владислав Ильинов.

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