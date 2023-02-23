Дмитрий Азаров поздравил защитников Отечества в зоне спецоперации

Глава региона и Минобороны также организовали телемост, чтобы военнослужащие могли пообщаться с родными Фото: правительство Самарской области

В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Дмитрий Азаров отправился в зону спецоперации. Он поздравил военнослужащих с праздником и привез им новую партию необходимой техники и спецсредств.

– Приехал не с пустыми руками, вновь привезли все, что необходимо армии, которую поддерживали и будем поддерживать. Сегодня я уверен, что ощущение единства армии и народа есть в каждом регионе страны, но в Самарской области, на мой взгляд, оно особое. Во всяком случае, бойцы об этом говорят, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отметим, что глава региона регулярно приезжает в зону СВО. Он привозит дополнительное обеспечение, общается с бойцами и проводит личные приемы.

– Мы обсуждаем насущные проблемы как самих бойцов, так и их родных и близких в Самарской области. Здесь люди раскрываются иначе. Практически с каждого такого визита я привожу поручения от бойцов, которые мы реализуем на самарской земле, – поделился губернатор.

На этот раз военнослужащие получили еще один, особенный подарок. Дмитрий Азаров совместно с Минобороны РФ организовали телемост, благодаря которому защитники Отечества смогли пообщаться с родными.

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